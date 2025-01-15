İnegöllü heyet önce AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'ı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, "Dünya liderinin İnegöl’ümüze, Bursa’mıza gönülden selamları var… Grup Toplantımızın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde milletimize aşkla, kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyor, birlikte daha güçlü Türkiye için çalışıyoruz!" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise," Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla TBMM Grup Toplantımızı gerçekleştirdik. Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman’ı ziyaret ettik." dedi.