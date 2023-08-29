İnegöl'de uzun yıllar müteahhitlik yaptıktan sonra Yenişehir'e yatırım yapan Emrah Taşcan, Ak Parti'den Belediye Başkan Aday Adayı olmak için yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

2024'de yapılacak yerel seçimler öncesi istifa süreci hızlandı. Ak Parti'de 5 ilçe başkanının istifa etmesinin ardından bir istifa da Yenişehir'den geldi.



Yenişehir Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Taşcan , Belediye Başkan Aday Adayı olmak için istifa etti. İstifa dilekçesini veren Taşcan, Aday adaylığını Yenişehir'den yapacağını açıkladı.

Bilindiği üzere Cumhur ittifakı anlaşması gereği Yenişehir, Milliyetçi Hareket Partisine verilmiş ve seçimde MHP'nin Adayı Davut Aydın Belediye Başkanı seçilmişti. Aslen Bitlis'li olan ancak 2 Ekim 1989 tarihinde dünyaya gelen Emrah Taşcan, aktif siyasete Yenişehir'de başladı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Taşcan, ayrıca bir mobilya şirketide kurdu.

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