Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde harekete geçen İnegöl Belediyesi çalışanları, grev hakkını kullanıp kullanmamayı oylamayla karar verecek. Grev sandığı, 6 Mayıs Salı günü İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanlarının katılımıyla kurulacak.

İnegöl Belediyesinde ilan panosuna asılan ilanda şu ifadelere yer verildi;

“Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) tarafından aşağıda adresi belirtilen İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd.Şti.'nde 28/04/2025 tarihinde grev kararı alınmış ve bu karar 29/04/2025 tarihinde işyerinde ilan edilmiştir.

Adı geçen işyerinde çalışan işçilerden 455'inin 30/04/2025 tarihinde İI Müdürlüğümüze grev oylaması yapılması için müracaatta bulunması üzerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 61. Maddesi gereğince işyerinde 06/05/2025 Salı günü saat 11.00-15.00 arasında grev oylaması gerçekleştirilecektir. Oylamada kullanılacak olan Kırmızı renkli oy pusulası "Greve Evet", Siyah renkli oy pusulası ise "Greve Hayır" anlamına gelmektedir.

İlgililere ve tüm çalışanlara duyurulur.”