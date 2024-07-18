Kulüp yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'ta düzenlenen Serbia Open İnternational Summer Chess Festival Turnuvasında sporcumuz Miraç Ediz Ateş 4. ve Ertuğrul Cengiz 5. olmuştur. Sporcularımızı ve antrenör ekibimizi tebrik ediyoruz. Yine turnuvada üstün performans göstererek ELO puanlarını ciddi şekilde yükselten sporcularımız Ömer Dayan, Serdar Kaan Sevinç ve Ömer Selim Ateş'i tebrik ediyoruz. Turnuvada Challenger kategorisinde usta sporcular ile yarışarak Türkiye'nin unvanlı en küçük kadın sporcusu olma yolunda büyük bir adım daha atan Avrupa Şampiyonumuz Zeynep Sönmez'i tebrik ediyoruz."