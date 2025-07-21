İnegöl’de sandalye üretimi yapan Leta sandalyeden sonra mobilya alanında en çok ihracat yapan firma olan Saloni Mobilya, ilçenin tanıtım elçisi olmaya devam ediyor.

Onlarca ülkede ürünleri satılan bir çok ülke ve ülke genelinde mağazaları olan Saloni Mobilya, ihracatta İnegöllü mobilyacıların başarısını anlatan verileri şehirler arası güzergahlar da yer alan Billboardlar da yayınlıyor.

Özellikle İnegöl-Eskişehir karayolu, İnegöl-Bursa karayolu ve İstanbul yolu üzerinde ki billboardlarda kendi reklamından çok İnegöl’ü ön plana çıkaran firma, bu alanda örnek olmayı başardı.

Yönetim Kurulu başkanlığını Haluk Özbek’in yaptığı firma sen son yenilenen İnegöl-Bursa karayolunda ki Billboarda “Türkiye mobilya ihracatının %50’den fazlasını İnegöl üretiyor” yazarak ilçenin mobilya alanında ki gücünü ortaya çıkaran mesajlar verdi.