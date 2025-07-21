Karataylı gençlerin yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmelerini amaçlayan programa, bu yıl da yoğun ilgi gösteriliyor.KONYA (İGFA) - Konya Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle yürütülen yaz okulu, 7 Temmuz’da başladı. Program kapsamında öğrenciler, hem teorik hem de uygulamalı derslerle bilgi ve becerilerini arttırırken; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de yazın keyfini çıkarıyor.

Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve siyer dersleriyle manevi gelişimlerine katkı sağlayan öğrenciler, Kadim Kudüs, E-spor, Sıfır Atık, Ebru ve Öncü Şahsiyetler gibi atölye çalışmalarıyla da eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Tüm eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Yaz Okulu çerçevesinde ayrıca buz pateni, RZ Snow deneyimi, Lavanta Bahçesi gezisi, şehir turları, PlayStation etkinliği gibi çeşitli sosyal aktiviteler de düzenleniyor. Böylece öğrenciler, akademik gelişimlerinin yanı sıra keyifli ve unutulmaz anılarla dolu bir yaz tatili yaşıyor.

KILCA: GENÇLERİMİZ YAZ TATİLLERİNİ VERİMLİ GEÇİRİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz okuluna katılan öğrencileri tebrik ederek, gençlerin nitelikli etkinliklerle gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Gençliğe yapılan her yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, şu ifadeleri kullandı: “Yaz Okulumuza katılan öğrenciler; teorik eğitimlerden atölye çalışmalarına, sportif faaliyetlerden kişisel gelişim etkinliklerine kadar birçok alanda kendilerini geliştiriyor. Gençlerimiz, bu sayede yaz tatillerini hem verimli hem de anlamlı bir şekilde değerlendiriyor. Karatay Belediyesi olarak her zaman onların yanında yer almaya, daha iyi bir gelecek için gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.”