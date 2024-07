Bursa'nın İnegöl ilçesinde 40 yıldan bu yana çiftçilikle geçimini sürdüren Mehmet Alkan(60), tasarladığı asansör sistemiyle meyve hasadı süresini yüzde 40 oranında azaltırken, mevsimlik işçi sayısını da yarıya indirdi.



Çifti Mehmet Alkan, 3 yıl boyunca kafasında tasarladığı 15 gün içinde gerçekleştirildi.

Oğlu Kağan Alkan'ın metal atölyesinde montajını yaptığı ve Torunu Atlas'ın ismini verdiği ürün hasadı için kullanılan asansörle hasada başlayan çiftçi Mehmet Alkan, iş yükünü yarı yarıya indirdi.



Tasarladığı asansörden bahseden Mehmet Alkan “Yıllardan beri işçi bulmakta problem yaşıyorduk. Ağaca çıktığı zaman riskli oluyor. Düşme tehlikesi sıkıntı oluyor. Bunlar için kafamda acaba şöyle mi yapsak diye 3-4 yıldan beri bunun hesabını yapmaya uğraşıyordum. Daha sonra benim gelin makine mühendisi. Ona söyledim. Benim kafamda böyle bir proje var diye. O artık fikirler verdi. En son ben buna karar kıldım. Bunun boyu 3 metre. 4 kişi garanti alabiliyor. Bunlar daha çok açılabiliyor. 3 metreye yakın yükseliyor. Yükseldiği zaman yanlar açılıyor. Bunları ben kafamda tasarladım. Bir asansör yapalım dedik, yaptık sonunda. İşçiler de çok memnun kaldı. Düşme tehlikeleri yok, geldikleri zaman 'yorulmuyoruz' diyorlar. Yüzde 60 işçi tasarrufu da sağladı. Daha evvelden 48 yevmiye veriyordum. Şu an 25 yevmiyeyle tamamladık. Benim oğlum metalciydi, kaynak işi yapıyordu. Amatör kaynak makinesinde yaptık. Bu projeyi baştan sona yapması 15 gün sürdü. İlk seferde her şeyde başarılı olamıyorsun. Yamulttuk, açtırmasını yaptık, piston yeri oturmadı, kafa kırıldı derken baya bir zaman harcadık. Ar-ge biraz daha zor oluyor. Şu an çok rahat. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok emek harcadık." dedi.

Asansörü 190 bin liraya mal ettiğini aktaran Alkan, "Birkaç arkadaş yaparsak nasıl olur dedi. Soranlar oluyor. Benim oğlumla görüşün dedim. Benim hayalimdi. Yıllardan beri nasıl olur diyordum. Gayet rahat oldu. Şurada bir vişne ağacı vardı. Hanım dedi ki asansör götürürsen toplarım dedi. O bile asansöre hayran kaldı. “ şeklinde konuştu.