

Kaza 15 Mayıs saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, Cadde üzerinden Gürbüz sokağa dönüş yapmakta olan Ferhat A.(32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Muhtar ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.



Beyin kanaması geçiren muhtar yoğun bakıma alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 gün sonra dün hayatını kaybetti.

Muhtarın cenazesi öğle namazına müteakip Varışlısoy camiine getirildi. Cenaze namazını merhumun kardeşi Ali Çetin kıldırdı. Muhtarın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ve kalabalık cemaat katıldı.