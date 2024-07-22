Son dönemde Türkiye’deki konut piyasası, çeşitli ekonomik ve finansal faktörlerin etkisiyle önemli değişiklikler gösteriyor. Yüksek faiz oranları, artan maliyetler, uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye'nin para politikalarına olan olumlu bakış açısı ve piyasa durgunluğu, bu dönemde konut almayı düşünenler için dikkate değer fırsatlar sunuyor. Mevcut veriler ışığında konut almanın neden tam zamanı olduğunu ifade eden İnegöl Müteahhitler Derneği adına yönetim kurulu üyesi, ARC Mimarlık sahibi Mimar Recep Sönmez, konut piyasasını değerlendirdi.

YÜKSEK FAİZ ORANLARI VE KONUT KREDİSİ

ARC Mimarlık sahibi Mimar Recep Sönmez, “Türkiye'de son yıllarda faiz oranları ciddi şekilde yükseldi. 2024 yılında faiz oranlarının %50 seviyelerine ulaşması, konut kredisi faiz oranlarının da yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Bu durum, konut almak isteyenler için kredi maliyetlerinin oldukça artmasına yol açtı. Ancak, Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, Türkiye'de ekonomik dengelenme süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle şu an konut almak zor gibi görünse de, bu durumun geçici olabileceği ve gelecekte daha düşük faiz oranları ile refinansman yapılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.”

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

YIL FAİZ ORANI(%) 2019 12.00 2020 8.25 2021 17.00 2022 14.00 2023 25.00 2024 50.00

ARTAN MALİYETLER VE GELECEKTEKİ FİYAT ARTIŞLARI

Sönmez açıklamasını şöyle sürdürdü;

“İnşaat maliyetleri, hem iç piyasalardaki enflasyon hem de global tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle artmaya devam ediyor. TÜİK'in yayınladığı İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre, 2019’dan bu yana inşaat maliyetleri %211 oranında artış gösterdi. Özellikle 2024 yılı Mayıs ayına kadar olan dönemde inşaat maliyetleri %72.78 oranında arttı. İnşaat malzemelerinin fiyatlarındaki bu artış, yeni konut üretim maliyetlerini de yukarı çekiyor. Bu maliyet artışları, konut fiyatlarının gelecekte daha da yükselebileceği anlamına geliyor. Şu anda mevcut konut stoklarından yararlanmak, gelecekte daha yüksek fiyatlarla karşılaşmaktan daha avantajlı olabilir. İnşaat maliyetlerindeki artış, konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Mevcut konut stokları tükenmeden yatırım yapmak, gelecekte daha yüksek maliyetlerle karşılaşmanın önüne geçecektir."

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

YIL MALİYET ENDEKSİ 2019 100 2020 120 2021 140 2022 160 2023 180 2024 311

*2024 yılı Mayıs ayına kadar

ULUSLARARASI KREDİ KURULUŞLARININ TÜRKİYE'YE BAKIŞI

“Uluslararası kredi kuruluşları, Türkiye'nin son dönemde izlediği para politikalarını olumlu değerlendiriyor. Fitch, Moody’s ve S&P gibi kuruluşlar, Türkiye’nin daha reel ve dengeli bir para politikası izlediğini ve bu durumun ekonomik istikrarı artırdığını belirtiyor. Örneğin, Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu “BB-” seviyesinde tutarken, görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi. Moody’s ise 11 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu B3’ten B1’e yükseltti ve görünümü pozitif olarak korudu. Bu durum, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırım girişlerini artırabilir ve konut piyasasında hareketlilik yaratabilir. Uluslararası kredi notlarının yükselmesi, ekonomik istikrarın ve güvenin artması, konut piyasasına olumlu yansıyacaktır. Uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye'ye olan olumlu bakış açısı, yabancı yatırımcıların ilgisini artırıyor. Bu da konut piyasasına doğrudan etki yapacak ve fiyatları yukarı çekecektir."

PİYASA DURGUNLUĞU VE ALIM FIRSATLARI

“Konut piyasasında şu anda bir durgunluk yaşanıyor. Talep düşük olduğu için fiyatlar stabil veya düşük seyrediyor. Ancak, bu durum alıcılar için bir fırsat yaratıyor. Durgun piyasa koşullarında konut almak, gelecekte piyasa canlandığında değer kazanacak bir yatırım yapmak anlamına gelebilir. OVP'nin öngördüğü gibi faiz oranlarının düşmesi ve ekonomik toparlanma, konut fiyatlarının artmasına yol açacaktır. Örneğin, Türkiye’de 2023 yılında konut satışları %15 oranında düşüş gösterdi, bu da alıcılar için pazarlık gücünü artırdı. Piyasa durgunken konut almak, gelecekteki fiyat artışlarından faydalanmak açısından büyük bir avantaj sağlar. Şu anki durgunluk, alıcılar için önemli fırsatlar sunuyor."

İNEGÖL EKONOMİSİ VE KONUT PİYASASINA KATKILARI

“İnegöl, Türkiye'nin önemli ekonomik merkezlerinden biridir. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, 2023 yılında 1.792.876.915,83 dolar dış ticaret fazlası veren İnegöl, ülkemiz için model ekonomi şehri olmuştur. Bu güçlü ekonomik yapı, müteahhitlik sektörüne de doğrudan katkı sağlamaktadır. İnegöl'ün güçlü ekonomik yapısı, konut sektörüne de olumlu yansıyor. Yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen İnegöl, konut projelerinde artan taleple birlikte değer kazanacaktır."

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE PİYASAYA ETKİSİ

“Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini tamamlamasıyla beraber bankaların topladığı mevduatların bir kısmı Merkez Bankası'na aktarılırken, bir kısmı da piyasaya aktarılması beklenir. Ancak, kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle kredi kullanımı düşük seviyelerde kalıyor ve bu yüzden para piyasaya yeterince aktarılamıyor. Bankalar, bu durumu çözmek için mevduat faiz oranlarını düşürerek insanların paralarını piyasaya aktarmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Yıl sonuna doğru bankaların mevduat faizlerini düşürmesiyle, faizde tutulan paraların piyasaya dönmesi bekleniyor. Doların şu anlık yatay seyretmesi, piyasaya dönen bu paraların gayrimenkule yönelmesine yol açabilir. Bankaların mevduat faizlerini düşürmesiyle, faizde tutulan paraların piyasaya dönmesi ve gayrimenkule yönelmesi bekleniyor. Bu da konut piyasasında canlanma yaratacaktır."

ORTA VADELİ PROGRAM VE GELECEK BEKLENTİLERİ

“Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasını belirliyor. OVP'ye göre, faiz oranlarının kademeli olarak düşürülmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi hedefleniyor. Bu durum, konut kredisi faiz oranlarının da düşeceği anlamına geliyor. Faiz oranlarının düşmesi, konut kredisi maliyetlerini azaltacak ve talebi artıracaktır. Talebin artması ise konut fiyatlarını yukarı çekecektir.”

FAİZ ORANLARININ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

YIL BEKLENEN FAİZ ORANI(%) 2024 50.00 2025 35.00 2026 25.00 2027 15.00

TEKNİK ANALİZ VE ÖNGÖRÜLER

“Bir konut yatırımının geri dönüşünü değerlendirirken, faiz oranlarının düşmesi ve piyasa dinamiklerinin iyileşmesi kritik faktörlerdir. Örneğin, 2024 yılında faiz oranı %50 seviyelerinde iken alınan 750.000 TL'lik bir konut kredisi için aylık ödemeler oldukça yüksek olacaktır. Ancak, faiz oranlarının düşmesiyle bu kredi daha düşük oranlarla yeniden finanse edilebilir. Ayrıca, konut fiyatlarının yıllık %10 artması durumunda, 2023'te 1.000.000 TL değerindeki bir konutun 2024 sonunda 1.100.000 TL'ye ulaşması beklenebilir. Bu durumda, yatırımın yıllık getirisi %10 olurken, düşük faiz oranları ile sağlanan finansman avantajı toplam getiriyi daha da artırabilir.”

AYLIK KREDİ ÖDEME HESAPLAMASI (750.000 TL KREDİ)

YIL FAİZ ORANI (%) AYLIK ÖDEME(TL) 2024 50.00 47.868 2025 35.00 38.227 2026 25.00 33.187 2027 15.00 25.592

“Konut almak için şu anda değerlendirebileceğiniz avantajları göz önünde bulundurarak, gelecekteki kazançları maksimize edebilirsiniz. Piyasadaki durgunluğu ve mevcut fırsatları değerlendirerek, gelecekteki fiyat artışlarından etkilenmeden yatırım yapabilirsiniz. İnegöl'ün ekonomik gücü ve uluslararası pozitif bakış açısıyla, konut piyasası yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam edecektir. Bilgi olarak sunmamız gerekirse inşaat maliyetleri m2 olarak 25 bin TL rakamlarına gelmektedir. Arsa maliyetlerini ilave etmek gerekirse tabi ki bölgesel olarak değişmektedir.”

Recep Sönmez, yazısının sonunda şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Şu anki ekonomik göstergeler ve piyasa koşulları göz önüne alındığında, konut almak için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Hem mevcut durgunluk hem de gelecekte beklenen faiz düşüşleri, ve yılın son çeyreğindeki dövizdeki yükselmelere paralel maliyet artışları nedeni ile bu günleri değerlendirmek yatırımcılar ve alıcılar için önemli fırsatlar yaratıyor. İnegöl gibi güçlü bir ekonomik yapıya sahip bölgelerde konut yatırımı yapmak, uzun vadede yüksek getiriler sağlayacaktır. Bu nedenle, piyasa koşullarını ve ekonomik verileri dikkatle takip ederek, konut alımlarınızı planlamak için şu anın en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz. İnegöl'ün ekonomik potansiyeli ve uluslararası kredi kuruluşlarının olumlu bakış açısı, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek, gelecekteki kazançlarınızı güvence altına alabilirsiniz.”

KENT ESTETİĞİ VE İNEGÖL BELEDİYESİ'NE ÇAĞRI

“İnegöl’ün gelişen ekonomik yapısı gereği tüm dünya ile ticari bağları entegre olmuş ve buna paralel olarak artan konut, ticari, sanayi ve kamu tipi yapılarında, kent estetiğine de önem verilmesini gerektiriyor. İnegöl Müteahhitler Derneğimiz olarak ve kent estetiğinin oluşmasının öncü mesleği olan bir Mimar olarak, İnegöl Belediyesi’ne kent estetiği kurulunun oluşturulması için çağrımızı yeniliyoruz. Kent estetiği kurulu, şehrin mimari dokusunu koruyarak, yeni projelerin estetik ve uyum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Belirlenecek ana caddelerde cephe tasarım projeleri artık ruhsatlandırmanın bir parçası olmalıdır. Ayrıca süreçlere Kamu binalarının da dahil edilmesi gerekmektedir. En bariz örneği olarak yapımı devam eden hükümet binası için bu durum gözlenmektedir. Bu kurulun oluşturulması, İnegöl’ün hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için daha cazip bir hale gelmesine katkıda bulunacaktır.