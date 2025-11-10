Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende öğrenciler, 1938 yazısını oluşturup Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 saatini sembolik olarak gösterdiler. Koreografi sırasında duygusal anlar yaşanırken, öğrencilerin özverili hazırlığı ve anlamlı sunumu izleyenlerden tam not aldı.

Okul idaresi ve öğretmenler, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek, Atatürk’ün fikirlerinin ve değerlerinin yeni nesiller tarafından yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.