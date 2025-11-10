"ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Sezon başından bu yana taraftar desteğiyle önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Şen, geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan 5-0’lık Merkür Jet Erbaaspor galibiyetinin takıma büyük moral kattığını ifade etti. Sercan Şen açıklamasında, “Yakaladığımız bu çıkışı çarşamba günü oynayacağımız İskenderunspor karşılaşmasıyla sürdürmek istiyoruz. Taraftarımız her zaman yanımızda oldu, ancak bu kez desteklerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”

"ÖĞRENCİLERE ARA TATİL HEDİYESİ, BİLETLER ÜCRETSİZ"

Başkan Kani Ademoğlu’nun hafta sonu yaptığı açıklamayı hatırlatan Şen, öğrencilere özel bir uygulamayı da duyurdu. Sercan Şen açıklamasının devamında, “Öğrenci kardeşlerimiz için Maraton tribününde biletler ücretsiz olacak. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm İnegöl halkını bu önemli mücadelede takımımızın yanında görmek istiyoruz.” dedi.

“İNEGÖL İŞÇİ ŞEHRİ, TARAFTARIMIZIN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ”

İnegöl’ün emekçi ruhuna vurgu yapan Şen, hafta içi oynanacak karşılaşmaya rağmen tribünlerin dolacağına inandıklarını belirterek, “İnegöl bir işçi şehri, bunun farkındayız. Hafta içi olmasına rağmen taraftarımızın tribünleri dolduracağına inanıyoruz. Herkesi Çarşamba günü takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz.” dedi.