Kulüp tesislerinde Başkan Sabahattin Göztepe'nin de katıldığı törende imzalar atıldı.

Özgür Coşar daha önce Bölgesel Amatör ligde mücadele eden Doğugücüspor'da bu görevi ve birçok kulüpte de antrenörlük yapmış bir isim.

2025-2026 sezonunda Mart ayında başlaması beklenen 1.Amatör kümede Şampiyonluk hedefleyen Yenicespor bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Sabahattin Göztepe yaptığı değerlendirmede; "Yenicespor olarak yeni yönetimimiz birlikte yeni bir yapılanmanın içerisine girdik. Yönetimimizle birlikte geçmişinde birçok başarıları bulunan kulübümüzü tekrar o günlere ve daha ilerisine taşımak istiyoruz. Yönetim kurulumuzla birlikte bu yapılanma doğrultusunda Özgür hocamızı Kulüp müdürlüğüne getirdik hayırlı olsun. En kısa zamanda teknik ekip ve anlaştığımız sporcuları spor kamuoyuna duyuracağız hedefimiz kesinlikle önce altyapısıyla, A takımıyla kurumsal bir yapı oluşturup Şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.