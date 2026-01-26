

Olay 09.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Remzi Y.(57), temizlemek için tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi ilk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN