Hatay Fevzi Çakmak İmam Hatip Lisesi’nde Din Kültürü Öğretmenliği yapan İnegöllü Ayşegül Portakal, mucizevi bir şekilde deprem felaketini yaşamaktan kurtulurken, diğer öğretmen arkadaşı ise göçük altından kurtarılmayı bekliyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle İnegöl’e gelen Ramazan-Esma Portakal çiftinin kızları Din Kültürü Öğretmeni Ayşenur Portakal Pazar akşamı Hatay’a dönmek için İstanbul Havaalanına gitti. Saat 18.00’de kalkması gereken uçak rötar yaptı. Uçuş saat önce 19.15’e sonra ise 20.15’e ertelendi. Hava muhalefeti devam edince uçuş ertelendi.

Uçuşun 3 kez rötar yapması ve sonrasında iptal edilmesi nedeniyle Ayşenur öğretmen Hatay’da kaldığı eve gidemedi. Sabah saatlerinde yaşanan deprem sonrası ise kaldığı ev çöktü.

Ev arkadaşı olan öğretmen Melek Akkoç ise aynı gün saat 15.00’deki uçakla Hatay’a gitti. Son yüz yılın en büyük deprem felaketinin ortasında kalan Melek öğretmenin göçük altında kaldığı tahmin ediliyor.

Ayşenur öğretmenin uçuşların iptal edilmesinden dolayı kurtulmasının mutluluğunu yaşarken, ev arkadaşı olan Melek öğretmen için ise kaygılı. Haber alamadığı ev arkadaşına ulaşmak isteyen Ayşenur öğretmen, “Çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Şu an kendim kurtulduğum için sevinemiyorum. Umarım Melek arkadaşımdan haber alabiliriz. Sağ salim kurtulması için herkesten dua bekliyorum” dedi.

Oturdukları evin göçtüğünü söyleyen Ayşenur öğretmen, “Çok büyük bir acı, binlerce insan orada yaşam mücadelesi veriyor. Gün birlik olma zamanı. Devlet millet el ele acılarımızı hafifletmek için mücadele edilmeli” diye konuştu.

Ayşenur öğretmenin bu akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi’nde ki evine ulaşacağı öğrenildi.