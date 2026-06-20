İran'ın Hatemü’l-Enbiya Karargâhı Merkez Komutanlığı, İsrail'in güney Lübnan'a yönelik saldırılarını ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ihlali olarak nitelendirerek Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılacağını duyurdu.

DAHA KAPSAMLI ADIMLAR DEVREYE ALINACAK

İran'ın devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, bu kararın karşı tarafın verdiği sözleri yerine getirmemesine karşı atılan ilk adım olduğu belirtilirken, saldırıların sürmesi halinde düşmanı yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak amacıyla daha kapsamlı adımların da devreye alınacağı ifade edildi.

"BOĞAZIN GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILACAĞI İLAN EDİLMİŞTİR"

Açıklamada ayrıca, "İsrail rejiminin güney Lübnan'da sürekli ateşkes ihlalleri" ve İsrail işgal güçlerinin güney Lübnan topraklarından çekilmemesi de belirtildi. Yapılan açıklamada, "Boğazın gemi geçişine kapatılacağı ilan edilmiştir" denildi

İSVİÇRE HEYETİ YOLA ÇIKIYOR

İran medyası ayrıca, geçici anlaşma kapsamında ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla bir heyetin İsviçre'ye gönderileceğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran heyetinin bu akşam İsviçre'ye hareket edeceğini duyurdu. Bekayi, "İsviçre'de, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi için girişimlerde bulunacak ve yükümlülüklerini nasıl uygulamayı planladıklarına ilişkin açıklık talep edeceğiz" dedi.

"GEMİLERİ YAKLAŞMAMALARI KONUSUNDA UYARDIK"

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyuran İran Devrim Muhafızları, "Gemileri yaklaşmamaları konusunda uyardık. Yaklaşan gemilerin güvenliği tehlikeye girer." ifadelerinde bulundu.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran heyetinin kısa süre içinde İsviçre'ye hareket etmesi bekleniyor. Sözcü ayrıca, ABD'nin anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda İran'ın gerekli karşılık adımlarını atacağını ifade etti.

VANCE: ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AYRILACAĞIM

Öte yandan İran ile görüşmelerin iyi gittiğini belirten ABD Başkan Yardımcısı Vance, müzakerelerin en erken yarın gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda, yakın zamanda görüşmeler için İsviçre'ye gideceğini belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde ayrılmayı bekliyorum, ancak biliyorsunuz ki bu her zaman hassas bir koordinasyon ve diplomatik protokoller meselesi" dedi.