İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sürdürdüğü çalışmalarla şehirde halk sağlığı ve huzurunun korunması noktasında önemli bir rol üstleniyor. Vatandaş hakkının korunması, çevre kirliliği, haksız gelir sağlanması, uygunsuz ticari faaliyet gibi pek çok alanda vatandaşı koruyan bir set olan zabıta ekipleri, 2023 yılında özellikle çevre kirliliği ve trafikteki düzensizlikle ilgili yaptığı işlemlerle dikkat çekti.

Bir yandan yatırımlarla şehri geleceğe taşıyan İnegöl Belediyesi, bir yandan da kolluk kuvveti görevi üstlenen Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle şehirde halk sağlığı ve huzurunun korunması noktasında çalışmalar yürütüyor. 7/24 sahada denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri; araç park ihlallerinden çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermeye, dilencilikten işyeri denetimlerine, kamu malına zarar vermekten fahiş fiyat uygulamasına, işyeri çalıştırma ve hijyen kurallarına kadar pek çok konuda adeta vatandaşı koruyup kollayan bir set görevi görüyor.

198 TL’DEN 40 BİN TL’YE KADAR CEZA YAZILIYOR

Daha çok gıda ürünlerinin denetimleri ile gündeme gelen zabıta ekipleri, hayatın pek çok alanında vatandaşın hakkının korunması noktasında çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 2023 yılının ilk 8 aylık döneminde farklı konularda toplam 1512 kişiye cezai müeyyide uygulandı. 198 TL’den başlayan Zabıta Müdürlüğü ceza uygulamaları, yapılan ihlale göre 40 bin 189 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca kamu malına zarar verilen konularda ekstra bu zararın karşılanması adına da cezai işlem uygulanıyor.

EN FAZLA CEZA PARK İHLALLERİNE YAZILDI

Bu cezalar arasında; kaldırıma araç park etme, yaya yoluna araç park etme, otopark çizgilerine aykırı şekilde araç park etme gibi araç park ihlalleri en fazla uygulanan ceza oldu. Toplamda 417 kişiye park ihlali konusunda cezai işlem yapıldı.

ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE AF YOK

Zabıta ekiplerinin uyguladığı cezalar arasında en fazla ceza yazılan ikinci konu ise çevre ve görüntü kirliliği… İzinsiz broşür ve el ilanı dağıtımından sokaklara çöp atılmasına, zamansız çöp çıkarılmasından geri dönüşüm atıklarını yetkisiz kişilerin toplamasına, moloz ve inşaat atıklarının gelişigüzel atılmasından araçtan sigara izmariti ve çöplerin yere atılmasına ve caddelerde ticari amaçla araçların park edilerek üzerine kiralık veya satılık gibi afişler asılmasına kadar pek çok konuyu kapsayan çevre ve görüntü kirliliği ile ilgili 8 ayda toplamda 286 kişiye cezai müeyyide uygulandı. Hem sahadaki zabıta ekiplerinin tespitleri hem de vatandaşların ihbarları ve bildirimleriyle bu konularda ciddi bir denetim ile ceza uygulaması yapılıyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bu konuların dışında zabıta ekipleri özellikle gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerini sürekli denetliyor. Temizliğin ilk sırada yer aldığı bu denetimlerde; etiketsiz ürün satışı, fiyat tarifeleri, gramaj kontrolü ve fahiş fiyat ile ilgili ince elenip sık dokunuyor. Gerekli durumlarda Ticaret İl Müdürlüğüne de bilgi veriliyor.