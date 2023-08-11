İnegölspor ve Kafkasspor taraftarları sezon açılmadan önce stadyum yıkılmasın diye dua etti. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

İLÇE STADYUMU ALARM VERİYOR

İnegöl'de uzun yıllardır futbol severlere hizmet veren İnegöl ilçe stadyumu alarm veriyor. Kolonlarındaki yarıkları görenleri tedirgin ederken yetkililerin tehlikenin farkında mı sorusunu akıllara getirdi. 1985 yılında kapalı tribünü, 1993’te çatısı, 2007’de diğer bir kapalı numaralı tribünü yapıldı. İnegöl Şehir Stadyumu her geçen günü yıkılmayla karşı karşıya. Kolonlarında derin çatlaklar meydana gelen stadyumu görenleri tedirgin ediyor. Olası bir depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan stadyumun özellikle Cumartesi pazarın yoğun olduğu alanda bulunması pazara gidenleri de, maç izlemeye gidenleri de tedirgin ediyor.

TARAFTAR DUA ETTİ

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala İnegölspor ve Kafkasspor taraftarları, stadyum yıkılmasın diye dua etti. Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan taraftarlara kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum geldi.