Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Asgari Şura toplantısında birçok karar alındı. YAŞ Kararlarından biride Gökçen Fırat’ın Tuğamiral rütbesine terfi ettirilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın amirali olma şansını elde etti. 11 Ağustos 2023 Cuma günü, yani bugün alınan karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Amiral Gökçen Fırat’ın yeni görevi belli oldu.

Yayımlanan atama kararına göre Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.

TUĞAMİRAL GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı. Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. Fırat, 2023 yılında ise tuğamiral rütbesine terfi etti.