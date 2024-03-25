Akşehir D-300 Karayolu Tren garı kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında İnegöllü tır sürücüsü hayatını kaybett, üç kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Konya’dan Afyonkarahisar istikametine giderken Akşehir Tren garı kavşağındaki trafik lambasında kırmızı ışık yanması sonucu duran Osman Yiğit idaresindeki 01 ASV 343 plakalı TIR’a, aynı istikametten gelmekte olan 42 AGK 715, 10 AIY 433 ve 10 AIC 853 plakalı TIR’ların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 16 Y 0358 plakalı TIR’ın sürücüsü Nedim Kılıç aracın kabininde sıkışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedenini sıkıştığı yerden Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kazada yaralanan diğer TIR sürücülerinden; Semih Çapraz (31), Osman Yiğit ve Hakan Karapınar (48) ambulanslar eşliğinde Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-300 Karayolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yetkililerin uzun süren çalışmaları sonrasında kazaya karışan TIR’lar yoldan çekildikten sonra trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.