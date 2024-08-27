SMA TİP 1 hastası olan Ankara’da yaşayan ailenin 3 aylık bebeği Bilge Yüksel için İnegöllü kadınlar yardım kampanyası kapsamında seferber oldu.



İnegöllü kadınların organizasyonuyla düzenlenen eğlence programının gelirleri Bilge bebek için toplandı.



Firma sahibi sponsorluğunda Oba Kır Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Ayhan Doğru yönetimindeki İdeal Müzik grubu katılım sağlayanlara müzik ziyafeti verdi.

Kadınların doyasıya eğlendiği kampanya etkinliğinde bilge bebek için 113 bin Tl toplandı.