Önümüzdeki günlerde hasadı başlayacak olan ceviz bahçelerini inceleyen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Maden mahallerinde üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin 60 lira fiyat beklentisi olduğunu söyleyen Çelik, bu sene üreticilerin neredeyse tüm ürünlerden para kazanmadığını belirterek, “Umarım ceviz bu yüzleri güldürür” dedi.

“UMARIM CEVİZ BU YÜZLERİ GÜLDÜRÜR”

Ceviz bahçesinde açıklama yapan Başkan Sezai Çelik, “Şu anda Maden Mahallesinde bir ceviz bahçesindeyiz. Bildiğiniz gibi İnegöl’ümüzde son yıllarda ceviz üretimi hatırı sayılır derecede artmış durumda. Toplamda baktığınız zaman 50 bin dekar civarında ceviz üretimi yapılmaktadır. Bahçelerimizin bir kısmı daha genç, tam verime geçmemiş. Ona rağmen 70-80 bin ton civarında ceviz üretimi gerçekleşmekte. Geçen sene yaş cevizin fiyatı 13-15 lira civarındaydı. Bu sene şu anda sanki 25 lira civarında gözüküyor. Biliyorsunuz bunların yaş olarak toplanıp kabuğuyla satılma durumu yaygın bir yöntem ve talep görüyor. Bu sene beklentimiz fiyat olarak 60 TL civarında. Arz- talep meselesi. Ceviz fiyatını kendisi belirliyor. İnegöl’ümüzde maşallah her türlü ürün yetişiyor. Bölgemiz cevize uygun bir toprak. Karşımızda Konurlar mahallesi var. Orası da ceviz köyü olarak adlandırılıyor. Ben şimdiden tüm ceviz üreticilerimize bol bereket ve kazanç diliyorum. Çünkü bu sene üreticilerimiz neredeyse tüm ürünlerden para kazanmış durumda değil. Umarım bu yüzleri güldürür” dedi.

BOZBEY VE TABAN’DAN DESTEK İSTEDİ

Maden mahallesi muhtarı Ünal Arkı ise, “Köyümüze kayıtlı 5000 dönüm civarı cevizimiz var. Bunun 3000 dönümü tam verimde. Biz ceviz satışı konusunda belediyemizden destek bekliyoruz. Satışta zorlanıyoruz. Burada 2-3 tüccarın eline düşüyoruz. Ziraat Odası Başkanı’mıza rica ettik. Ama biz esas desteği belediyemizden bekliyoruz. İnegöl Belediye Başkanımız sayın Alper Taban’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mustafa Bozbey’e ve Tarım A.Ş.’ye duyurulur. İyi bir destek bekliyoruz. Bizi iyi bir pazara sokmalarını istiyoruz. Biz kendi ürünümüzü burada satamıyoruz. Domates, biber, fındık hepsi aynı. Biz destek bekliyoruz” diye konuştu.