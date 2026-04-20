İnegöl Belediyesi, gençlerin uluslararası fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi adına önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. AR-GE Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası tarafından belediye binası zemin katında bulunan çok amaçlı salonda “DiscoverEU Bilgilendirme ve Başvuru Etkinliği” düzenlendi. Gençlerin Avrupa’yı keşfetmelerine imkan sağlayan DiscoverEU programının tanıtıldığı etkinlikte, katılımcılara hem teorik bilgiler sunuldu hem de başvuru sürecine ilişkin uygulamalı destek verildi.

1 Temmuz 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında doğmuş 18 yaşındaki gençlerin katılımına açık olan etkinlikte DiscoverEU hakkında detaylı bilgiler verildi. Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen DiscoverEU programı, 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti sağlayarak Avrupa’nın farklı ülkelerini keşfetme fırsatı sunuyor. Program sayesinde gençler yeni kültürler tanıma, farklı deneyimler yaşama ve unutulmaz anılar biriktirme şansı yakalıyor. İnegöl Belediyesi, düzenlenen bu etkinlikle gençlerin uluslararası projelere erişimini kolaylaştırarak onların kişisel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

GENÇLERİMİZİN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMESİNİ İSTİYORUZ

Programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Açılışta kısa bir selamlama konuşması yaparak gençlerin bu tür uluslararası projelerden faydalanmasının önemine dikkat çeken Başkan Taban, “İnegöl’de 2026 yılını Gençlik Yılı ilan ederek bu motto üzerinden hareket etme kararı aldık. Aslında gençlikle ilgili her yıl çalışmalarımız var, ancak bu yıl bunu biraz daha üzerine basarak, aldığımız geri dönüşleri de daha güçlü kılarak yapalım istedik. İnegöl’de 0-29 yaş aralığında 137 bin nüfusumuz var. Bu çok ciddi bir rakam. Bize heyecan veren, bir güç olarak gördüğümüz bir nüfus. Gençlerimizin de fırsatları değerlendirmesini, fırsatlardan haberdar olmasını istiyoruz. Gerek yurt içi gerekse de yurt dışı ciddi fırsatlar var. Özellikle dijital çağda fırsatlar çok yakınımızda. Ama bunu görebilenler fırsatlara erişebiliyorlar. Bunun için de biraz gayret ve konfor alanından çıkabilmek gerekiyor. Bu noktada Eurodesk Temas Noktasını da geçtiğimiz yıllarda kurumumuz bünyesinde açmıştık. Burası da bu fırsatlara bizi ulaştırabilecek bir kapı. Türkiye’de 300 tane var bu noktadan. Bursa’da ise 4 nokta var, biri İnegöl’de. Fırsat çok yakınımızda ama onu nasıl alacağımızı, nasıl kullanacağımızı hep birlikte netleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Konuşma sonrası etkinlik katılımcıların kaynaşmasını sağlamak amacıyla tanışma ve buz kırıcı faaliyetler, ardından Eurodesk’in faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerin yapılması, DiscoverEU programının kapsamının detaylı şekilde anlatılması ve programın sunduğu fırsatlar, başvuru şartları ile süreci örnek başvuru üzerinden gençlere aktarma şeklinde devam etti. Organizasyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise birebir başvuru desteği oldu. Başvuru yapmak isteyen katılımcı gençler, uzmanlar eşliğinde başvurularını tamamlayarak merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulma imkanı elde etti.