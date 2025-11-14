Olay dün İnegöl'ün kırsal Tekke Mahallesinde meydana geldi. Ferdi G.(29) ve ağabeyi İlhan G.(34) ile birlikte ormana giderek mantar topladılar.

Topladıkları mantarı anneleri Fatmagül G.(60)'ye teslim ettiler. Anne mantarları yemek yaptı ve servis etti. 5 kişilik aile Hayrettin G.(62), Fatmagül G.(60), Ferdi G.(29), Şahin G.(27) ve İlhan G.(34) yemeği akşam saatlerinde yediler. Yemekten 3 saat sonra aile bireyleri kusma ve mide bulantısı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdular.

3 KİŞİ DAHA ZEHİRLENDİ

Öte yandan kırsal Çitli mahallesinde Harun G.(30) ve eşi topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlendiler. Ayrıca Alanyurt'ta ikamet eden Kemal B.(30)'de ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri tespit edilen 8 kişi, dahiliye servise yatırıldılar.

Jandarma komutanlığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ