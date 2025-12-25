Divan Başkanlığı'nı İbrahim Bedri Baykoz, katip üyeliklerini ise Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz ve Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Recep Küpçüoğlu'nun yaptığı kongrede Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporları okunarak tek tek oylandı.

2C4Fff30 E61F 4502 9520 E81Fbcc5E8E5Tek listeyle girilen seçimde başkanlığa mevcut başkan Osman Şentürk seçildi.

Başkan Şentürk üyelere yönelik yaptığı konuşmasında aile ve öğrencilere destek olduklarını belirterek, "Faaliyetlerimizi din, dil , ırk ayrımı yapmadan gerçekleştiriyoruz. Etkin milliyetçilik hiç yapmadık. Hali hazırda 500 ailemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kimilerine aylık kimilerine ise mevsimlik desteklerde bulunuyoruz. Yine 120 üniversite öğrencimize 2 ila 3 bin TL arasında değişen burs veriyoruz. Gürcistan'da Kuran kurslarına katkı veriyoruz. Afrika ülkelerine, savaş ve deprem olan bölgelere ciddi anlamda yardımlar yaptık. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Bize yardımların ulaşmasında katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Mehmet Sevinç