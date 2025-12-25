Toplam 39 kulübün yer aldığı liste TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

17 SÜPER LİG KULÜBÜ VAR

İşte sevk edilen Süper Lig kulüpleri:

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre sevk edilen kulüpler şunlar:

Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket. Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları. Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, Zecorner Kayserispor: Çirkin ve kötü tezahürat.

Oyuncu sevkleri:

Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues, RAMS Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart sonrası hakemlere yönelik hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.

PFDK, önümüzdeki günlerde bu sevklerle ilgili kararlarını açıklayacak.

Hukuk Müşavirliği’nce 23.12.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir:

1- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. futbolcusu KEVIN MANUEL RODRIGUES’in 22.12.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GAZİANEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca23.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ESENLER EROKSPOR Kulübü’nün 19.12.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübü’nün 19.12.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BANDIRMA SPOR Kulübü futbolcusu ARDA ÖZÇİMEN’in 20.12.2025 tarihinde oynanan BANDIRMA SPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ERZURUMSPOR FK Kulübü futbolcusu ADEM EREN KABAK’ın 20.12.2025 tarihinde oynanan BANDIRMA SPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca21.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BOLUSPOR Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca Rakip takıma ve yanıcı madde kullanılması suretiyle saha olayları PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ antrenörü AHMET ÜNAL CAN PEKTAŞ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca23.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SİPAY BODRUM FK Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

20- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MUŞ SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- MUĞLASPOR KULÜBÜ futbolcusu SIRAT YEŞİLÖRDEK’in 20.12.2025 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-MUĞLASPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 21.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MERKÜR JET ERBAASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü futbolcusu AYKUT ULUÇ’un 21.12.2025 tarihinde oynanan ALTINORDU-KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca22.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü futbolcusu MUHAMMET ÖMER ÇAKI’nın aynı müsabakadaki “hakareti ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 23.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ-GALATA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BULVARSPOR Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan BULVARSPOR-KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BULVARSPOR Kulübü idarecisi ATİF KAPTAN’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ÇORLU SPOR 1947 Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ futbolcusu MUHAMMET TALHA ÇAT’ın 22.12.2025 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 23.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

32- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-12 BİNGÖL SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı -Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri -H maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- 12 BİNGÖL SPOR Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-12 BİNGÖL SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

12 BİNGÖL SPOR Kulübü Başkanı MEHMET ENGİN ÖZTURAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 23.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

12 BİNGÖL SPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA EMİR AKYILDIZ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- KİLİS 1984 A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan KİLİS 1984 A.Ş.-MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri-H maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU SPOR-GİRESUNSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-SEBAT GENÇLİK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/4 maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- NAZİLLİ SPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- AFYONSPOR KULÜBÜ’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan AFYONSPOR KULÜBÜ-ALTAY Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.