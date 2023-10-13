İnegöl Sivil Toplum Platformu, İsrail işgalcilerinin bombardımanında katledilen Gazzeliler için, İnegöl halkı ile birlikte Cuma günü Gıyabi cenaze namazı kıldı. Ayrıca Sivil Toplum Platformu pazar günü saat 13.30'da yürüyüş düzenleyecek. Yetkililer, tüm ilçe halkını bu programa katılmaya davet etti. İnegöl Sivil Toplum Platformu İsrail'in bombardımanı altında katledilen, elektrik ve suları kesilerek ölüme terk edilen İsrail'deki siyonist terör devletinin zulüm ve katliamları altındaki Gazzeliler için harekete geçti. Saldırıda şehit olan Gazzeliler için İshakpaşa Camiinde Gıyabi cenaze namazı kılındı.

YÜRÜYÜŞ

Pazar günü saat 13.30’da ise İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından yürüyüş düzenlenecek. Platformdan yapılan açıklamada,