Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı İsmail Kösen yaptığı açıklamada, “İnegöl’ümüzün meslek odaları iş adamı dernekleri sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleri ile birlikte büyük bir toplu basın açıklaması için Cumartesi günü saat 17.00 de Heykel meydanında halkımızın destekleriyle coşkulu bir kalabalık oluşturup bir araya geleceğiz” dedi.

Başkan Kösen, “Son zamanlarda tekrar gündeme gelen yeni iller yapılması konusu il olmaya aday olan ilçelerde büyük coşku ile karşılık buldu. İnegöl’ümüzün bu yolda istekli olduğunu hissettirmek adına şehrimizin ihtiyaçlarının ayyuka çıktığını hükümete duyurulmasını sağlayacak, İnegöl’ümüzün meslek odaları iş adamı dernekleri sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleri ile birlikte büyük bir toplu basın açıklaması için Cumartesi günü saat 17.00 de heykel meydanında halkımızın destekleriyle coşkulu bir kalabalık oluşturup bir araya geleceğiz”

İNEGÖL İL OLSUN KAMU YATIRIMLARI PERSONEL BİNA ve YEREL YÖNETİMLER GÜÇLENDİRİLSİN

“Temalı açık hava toplantısında talep eden başkanlarımıza selamlama konuşması yaptıracağımız, derneklerimizin İnegöl’ümüzün ihtiyaçlarını afiş ve dövizlerle görsellik kazandırıp basında ön plana çıkmasının sağlanacağı güzel bir görsel şölenle, hiçbir STK’nın önde olmayacağı İnegöl halkimızın menfaatlerinin önde olacağı programımız. İnegöl’ümüzün STK’ları, Meslek Odaları, İş adamı dernekleri, spor kulüpleriyle ve halkının bir olduğunu gösterdiğimiz birlik olacağımız gün. Program akışı saat 17.00 Heykel meydanında (Yeni belediye binası yanı) toplanma. 17.00-17.30 Folklor gösterileri, Balgöç Derneği İnegöl Şb.Folklor Derneği, Ertuğrulgazi Derneği Kılıç kalkan ekibi ve Kafkas Kültür Derneği Folklor ekibi. Saat 17.30-18.00 Odalar adına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı konuşması ve söz isteyen diğer oda başkanlarının konuşmaları. İş adamı dernekleri adına talep etmeleri halinde MÜSİAD, İGİAD, İMOS, Müteahhitler, Emlak Müşavirleri ve Ertuğrulgazi Caddesi Dernek başkanlarımızın konuşmaları. STK’lar adına MYM Türkmen Boyları Federasyon Başkanı ve istekli olmaları halinde diğer federasyon ve dernek başkanlarımızın konuşmaları. Saat 18.00-18.15 fotoğraf çekimleri ve kapanış.”

Fahrettin Eniş