İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği İnegöl Kitap Günleri Fuarı kapsamında çeşitli etkinliklerle birlikte yazar buluşmaları da gerçekleştiriliyor. Fuarın ilk günü Alişan Kapaklıkaya, Ayşegül Dede ve öğretmen baba olarak bilinen Mehmet Gönen ile birlikte İnegöl’ün yerel yazarları okuyucularla bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği İnegöl Kitap Günleri Fuarı 23 Kasım Cumartesi günü kapılarını açtı. 9 gün boyunca devam edecek fuarda 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap kitapseverlerle buluşurken, ilk günden yüzlerce kişi fuarı ziyaret ederek kitaplar ve yazarlarla buluştu. Kitap Fuarında açılışın ardından adeta ziyaretçi akını yaşandı. Her yaştan birey kitaplar ve yazarlarla bir araya gelmek için alana akın etti. Fuar alanında kitap stantlarının yanı sıra 6-10 yaş arası çocuklar için etkinlik atölyesi de kurulurken, burada minikler İnegöl Belediyesi öğretmenleri eşliğinde sanatsal çalışmalar yaparak keyifli anlar yaşadı.

Yazar buluşmaları kapsamında da fuarın ilk günü Alişan Kapaklıkaya, Ayşegül Dede ve öğretmen baba olarak bilinen Mehmet Gönen İnegöllü kitapseverlerle bir araya geldi. Söyleşi salonlarında 1’er saat süreyle sevenleriyle sohbet etme imkanı bulan yazarlar, daha sonra imza alanlarında ve stantlarda kitaplarını imzaladı.

Kitap Fuarında ünlü yazarların yanı sıra İnegöl’ün güçlü kalemleri de eserlerini tanıtma imkanı buluyor. 35 yerel yazar, 9 günlük süre zarfında Yerel Yazarlar Köşesinde kitaplarını tanıtıp imzalatıyor.