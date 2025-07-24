Duyarlı İnegöllüler, araçlarına koli koli su doldurarak yangın bölgesine gidip görevli personele ve vatandaşlara su dağıttı.

Bilecik’te etkili olan orman yangını çevre illerdeki vatandaşları da harekete geçirdi. İnegöl'de sosyal medya üzerinden organize olan gönüllü gruplar, yangınla mücadele eden ekiplere moral vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yardıma koştu.

İnegöllüler, marketlerden temin ettikleri yüzlerce koli suyu kendi araçlarına yükleyerek yangın alanına ulaştı. Bölgedeki itfaiye ekiplerine, jandarma ve orman görevlilerine su dağıtan gönüllüler, "Bir yudum suya ihtiyaçları varsa, biz buradayız" diyerek dayanışma örneği sergiledi.

İnegöl halkının bu anlamlı desteği sosyal medyada da büyük takdir topladı. Yetkililer, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.