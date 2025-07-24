Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan Eyüp Dereli'nin cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, tören ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki yangında yaralananları ziyaret etti.

Bakan Yumaklı ve Vali Aksoy aynı yangında şehit düşen Tolunay Kocaman'ın ailesine taziye ziyaretine bulunmak için Seyitgazi ilçesinde bulunan Kümbet Mahallesi'ne geldi. Cenaze evinde Bakan Yumaklı ve Vali Aksoy, şehidin babası Hüseyin Kocaman, annesi Hatice Kocaman ve 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman'a taziye dileklerini sundu. Ayrıca ziyarete Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Vali Hüseyin Aksoy dışında Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Duymaz, Mustafa Yavuz, Osman Mestan, protokol üyeleri ve Eskişehirliler de katıldı. Öte yandan Bakan Yumaklı şehit evinden ayrılıken Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile konuşup kısa süreli bilgi aldı.