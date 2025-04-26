Ligde geride kalan 32 hafta sonunda 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan İnegölspor, topladığı 35 puanla 13. sırada yer alıyor. Konuk edeceği 1461Trabzonspor FK bu sezon ligde oynadığı 32 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak topladığı 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bu maçta her iki takımın teknik direktörünün kadroda yeni isimlere şans vermesi bekleniyor. Genç ve gelecek vaat eden oyuncuların denenmesi için fırsat olan müsabaka için iki takımda son çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz grupta İnegölspor-1461 Trabzon FK arasında ki karşılaşma 27 Nisan Pazar günü saat 15.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.