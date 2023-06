İnegölspor Teknik Direktörü Taşkın Göngür, Pazar günü sahamızda ağırlayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bordo-Beyazlı ekip, Pazar günü saat 14.00’da sahamızda ağırlayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taşkın Güngör, şunları söyledi:

“Konum olarak Amed’in zirvede bulunuyor. Her iki taraf içinde önemli bir karşılaşma. Bulunduğumuz konum itibariyle bizim için her karşılaşma zaten oldukça önem taşıyor ama kiminle oynadığımızdan daha çok bizim o hafta ne yapacağımız çok önemli. Biz kendi içimizdeki gelişmeyi, oyun felsefesini ne kadar yansıtacağımız önemli. O nedenle sahada göstereceğimiz performans daha önemli olacak diye düşünüyorum. O nedenle bizim İnegölspor camiası yeri nerede olursa olsun her zaman kazanmaya oynayan bir camiadır. İnegöl’ün bir ruhu, yapısı ve bir karakteri vardır. Bunu da inanıyorum ki sporcularımız bu hafta sonu göstereceklerdir. Sivas maçı inşallah bizim için çıkış maçı olur. Onun devamını getirmek istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüzde, yüreğimizde, bilgimizde var. Ben sporcularımıza o konuda her zaman güvendim yine güveniyorum. Bu hafta istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz ve bunu da başaracak inanca sahibiz.”

EKSİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Maalesef eksiklerimiz devam ediyor. Bu konuda her gün bir fire daha veriyoruz. Bugün Kadir, Yılmaz ve Yunus Emre Duyan aramızda yoktu. Maalesef eksikler biraz daha çoğalıyor ama Hamza’nın aramıza gelişi oldu. Hamza’nın tam durumu maç günü belli olacak. Olanlarla devam edeceğiz. İdmana çıkan her sporcu bizim için değerli ve önemlidir. Aynı antrenmanı yapıyorlar, aynı felsefede çalışıyorlar. O konuda mazerete sığınacak halimiz yok. Eldeki sporcu grubu da, bu formayı ıslatabilecek, formaya alın terini koyabilecek, her şeyini verebilecek, karakterli ve yeteneklidir.”