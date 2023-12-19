Geçtiğimiz hafta Isparta 32 Spor’u 3-1 yenerek moral bulan Bordo Beyazlı ekibimiz, deplasman da oynadığı ve bol gollü maçta İstanbul temsilcisiyle çıktığı maçtan 1 puanla döndü.

Maçta ilk golü ev sahibi Arnavutköy Belediyespor kaydetti. 14’ncü dakikada penaltı kullanan Metincan Cici ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

Karşılıklı atakların olduğu maçta temsilcimiz İnegölspor, 21’nci dakikada Serhat Baştan ile attığı golle skora denge getirdi. 1-1

Beraberlik golünün ardından yüklenen temsilcimiz öne geçme golünü Furkan Özyapı ile buldu. 30’ncu dakikada golü atan Özyapı temsilcimizi 1-2 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen ev sahibi takımın 58’nci dakikada gelişen atağında topla buluşan Hasan Türkyılmaz, beraberliği getirdi. 2-2

Rakip kaleye yüklenen temsilcimiz, 65’nci dakikada Orhan Aktaş’la bulduğu golle 2-3 öne geçti.

Skoru korumak isteyen temsilcimiz İnegölspor, kendi sahasında savunma yaparken, ev sahibi takım ise geliştirdiği atakta 87’nci dakikada Ufuk Özcan ile bulduğu golle skora denge getirdi. 3-3.

Bol gollü maçta İnegölspor, İstanbul deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

İnegölspor aldığı 1 puanla puanını 22’ye yükseltti, Arnavutköy Belediyeye puanını 13’e yükseltti.