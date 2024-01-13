İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(Dk 84 Erkan Arda Çağdaş), Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan(Dk 71 Okan Deniz), Orhan Aktaş, Yusut Talum, Uğur Utlu( DK 71 Eren Emre Aydın) Mustafa Batuhan Altıntaş(Dk 77 Uğur Mustafa Türk)
Anagold 24 Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Furkan Işıkdemir(Dk 80 Hasan Kaya) Ziya Alkurt, Çınar Tarhan, Emirhan Demir(Dk 46 Gökhan Payal), Muhammed Enes Yılmaz(Dk 46 Kubilay Türk Yılmaz) Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan(Dk 59 Ali Altınöz), Gençer Cansev, Bahadır Taşdelen(Dk 80 Enes Yılmaz)
Sarı Kartlar: Erkan Arda Çağdaş(İnegölspor) Furkan Işıkdemir, Enes Yılmaz (Erzincanspor)
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş, Serhat Baştan(İnegölspor)
Maçtan dakikalar
31'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-0
70'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Serhat'ın vuruşu ağlarla buluştu.2-0