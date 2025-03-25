Geçtiğimiz hafta gol düellosuna sahne olan maçta deplasmanda Beykoz Anadolu’ya 3-2 mağlup olan İnegölspor, hafta içi maçında Fethiyespor’u konuk edecek.

Ligde geride kalan 27 haftada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak topladığı 28 puanla grupta 13. sırada yer alan Bordo Beyazlılar, kendi saha ve seyircisi önünde Fethiyespor’u yenerek, taraftarlara mağlubiyeti unutturmaya çalışacak.

Küme düşme hattının 8 puan üzerinde olmasına karşın olası olumsuz bir sonuçla stres yaşamak istemeyen ekipte tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu.

FETHİYESPOR NASIL BİR EKİP?

Ligde geride kalan 27 haftada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla 9. sırada rahat bir durumda olan Fethiyespor’un zorda olsa matematiksel olarak Play off’a kalma şansı bulunuyor.

Deplasman maçlarında ilginç istatistiklere sahip olan ekip, ligde ki 9 galibiyetin 5’ini deplasmanda aldı. 4 maçta ise berabere kalan ekip, deplasman maçlarının 5’inde ise kaybetti.

Takımda 8 golü bulunan Kaan Türkmen, 6 golü bulunan Burak Özduman ve 5 golü bulunan Muhammet Enes Erdem Fethiyespor’un en etkili isimleri olarak göze çarpıyor.

İNEGÖLSPOR-FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 28. Hafta mücadelesinde İnegölspor-Fethiyespor arasında ki karşılaşma 26 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.