Hakemler: Berkay Erdemir, Erol Ernek, Esra Arıkboğa

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik( Dk 72 Hasan Alp Altınoluk) İbrahim Can Köse, Mete Sevinç(Dk 65 Batuhan Günaldı) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk

Fetiyespor: Anıl Demir, Canberk Ömer Özdemir, Şahan Akyüz, Ömer Mert Gündüz, Serdar Ümit Deniz(90+5 Emre Özsarı) Mehmet Kaan Türkmen, Özcan Yaşar(Dk71 Ali Ceylan) Çağan Kayra Erciyas, Berkay Can Değirmencioğlu, Muhammet Enes Erdem(Dk 90+4 Arda Yakup Yılmaz) Berat Satır(Dk 82 Emre Bekir)



Sarı kartlar: Uğur Utlu, Mustafa Emre Can (İnegölspor) Çağan Kayra Erciyas, Serdar Ümit Deniz, Şahan Akyüz(Fethiyespor)

Goller: Hasan Alp Atınoluk(İnegölspor) Muhammet Enes Erdem(Fethiyespor)

Maçtan önemli dakikalar

62'nci dakikada gelişen Fethiyespor atağında ceza sahasına giren Muhammet'in sert vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

76'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1