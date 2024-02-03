Bugüne kadar oynadığı 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan İnegölspor, topladığı 30 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Play-off potasından sadece 9 puan uzakta olan temsilcimiz alacağı galibiyetle puan farkını azaltmanın peşinde.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ise, şuan ligde lider konumunda. Çarşamba günü oynanan İnegölspor-Kastamonuspor maçının 1-1 berabere bitmesi üzerine deplasmanda Fethiyespor’u 3-1 yenen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, liderlik koltuğuna oturdu. İnegölspor karşısına lider olarak çıkacak Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, şu ana kadar oynadığı 22 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 48 puan topladı.

Mücadele saat 14.00’de Iğdır Şehir Stadında başlayacak.