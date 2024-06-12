25 Mayıs’ta yapılması planlanan İnegölspor kongresi 3 kez ertelenmişti. Son olarak 13 Haziran Perşembe günü yapılması planlanan kongrenin yeni yönetim kurulu oluşturma çalışmalarının sürmesi nedeniyle Kurban Bayramı sonrasına kaldığı öğrenildi.

25 Mayıs’ta Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılması planlanan kongre çoğunluk sağlanamadığı için 1 Haziran’a, akabinde de 9 Haziran’a ertelenmişti. 9 Haziran’da genel kurul toplanmadan önce İnegölspor’dan yapılan açıklama ile yeni yönetim kurulu oluşturma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 9 Haziran’da yapılacak olan kongre 13 Haziran Perşembe gününe çekilmişti.



KONGRE ERTELENDİ

İnegölspor eski yönetim kurulu üyesi, işadamı Abdurrahman Maksutlar’ın başkanlığa aday olacağı ve bu nedenle İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'la makamında görüştüğü öğrenildi. Başkanlığa aday olacak olan Maksutlar'ın, yeni yönetim kurulu üye listesi hazırlığının sürdüğü ve bu nedenle kongrenin 27 Haziran Perşembe gününe ertelendiği öğrenildi.

Maksutlar başkanlığında Ali Şahin, Bekir Ergün, Cavit Ünalan, Aziz Bolat, Cihan Bozacılar ve Mustafa Arıcı gibi isimlerin yeni yönetimde yer alacağı ifade edildi.