TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor'un Cumartesi günü oynayacağı İskenderunspor'lu futbolcular paraları ödenmediği için antrenmanlara katılmama kararı aldı.

İskenderunlu futbolcular şu ifadeleri paylaştılar:

"Futbol kamuoyuna zorunlu açıklama:

Sezon başından itibaren futbolcu grubuna söz verilen ödemelerin yapılmaması sebebiyle antrenmanlara çıkmama kararı bulunmaktayız. Birlik ve beraberlikle takımımızı getirdiğimiz bu play-off noktasında sorunların en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Futbol kamuoyuna saygılarımızla.

İskenderunspor Futbolcu Grubu"