İmmün Plazma Tedavisi Nedir?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan virüse tedavi yöntemi olarak ilaç ve aşı çalışmalara devam etmektedir. Aşı çalışmalarının yanı sıra farklı tedavi yöntemleri de yapılmaktadır. Türkiye’de ve dünyada kullanılan tedavi yöntemlerinden bir tanesi de immün plazma tedavisidir. Ülkemizde Kızılay tarafından plazma bağışları toplanıyor.

İmmün plazma tedavisi, Covid-19 geçirmiş iyileşen ve bağışıklık kazanan kişilerden alınan plazmalarla gerçekleştirilmektedir. Virüsü atlatmış ve üzerinden 14 gün geçmiş olan kişilerden plazmalar toplanır. Toplanan plazmalar kritik düzeyde olan ve yoğun bakımda olan hastalarda kullanılıyor.

Hastalığı atlatmış kişilerin 21. günden 35. güne kadar geçen sürede maksimum düzeyde bağışıklık kazanarak antikor üretmektedir. Bu düzeydeki kişilerin hastalığı atlatmasının ardından geçen ilk 14. günden itibaren hastalardan 3 kere plazma toplanır.

İmmün Plazma Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığının görevlendirilmesiyle beraber, ülkemizdeki kan bağışlarının hepsi Kızılay tarafından toplandığı gibi plazma bağışları da Kızılay tarafından toplanmaktadır. Alınan plazmalar ihtiyacı olan hastalara göre gelen talepler üzerine gönderilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden iyileşmiş olan hastaların bilgilerini Türk Kızılayı’ı ile paylaşıyor. Kızılay görevlileri tarafından iyileşen bağışçılara ulaşılıyor. Daha sonra randevu verilerek kişilerden plazma bağışı alınacak gün ve tarih belirleniyor.

Genellikle hatalığı atlatmış kişiler plazma bağışçısı olmak için gerekli olan kriterleri sağlamaktadır. Bunun üzerine belirtilen tarihte plazma bağışı yapılabiliyor. İyileşen hasta sayısı artmasıyla beraber plazma bağışlarının da artacağı düşünülmektedir.

İmmün plazma tedavisi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber ücretsiz bir şekilde uygulanmaktadır.

İmmün Plazma Tedavisinin Bağışçılar İçin Riski Var Mı?

Çok sorulan sorular arasında yer alan bu sorunun cevabı kesinlikle “hayır” olacaktır. Bu tedavi sürecinde alınan plazmalar, normal kan bağışı yapılmasıyla aynı süreçleri içermektedir. Aynı zamanda kişilerin uygunluk testi de normal kan bağışıyla hemen hemen aynıdır. En temel fark, plazma alınacak olan kişinin hastalığı geçirmiş ve geçirdikten sonra aralarında 24 saat olan 2 tane negatif test sonucu gerekmektedir. Daha sonrasında kişilerden 14 gün sonrasında plazma bağışı alınabilir.

Bu işlem, bağışçı açısından hiçbir risk içermiyor. 600 ml’ye kadar tek seferde plazma toplanma imkanı bulunuyor. Kızılay’da genellikle 400 – 450 ml plazma toplanıyor. Bu toplanan dozaj ortalama 2 kişinin tedavisinde kullanılabiliyor. Her bir tedavi için ortalama 200 ml kullanılıyor. Dolayısıyla bir bağışçı haftada birer kere toplam 3 kere gelerek plazma bağışında bulunmasıyla 6 hastanın hayatını kurtarabiliyor.