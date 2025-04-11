Sezonun bitmesine 5 hafta kala 2. Lig Beyaz grupta Türk spor tarihinin en köklü takımlarından biri olan Altay için hayati önem arz edecek.

Ligde şu ana kadar oynanan 29 hafta sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 mağlubiyet alan Altayspor, topladığı 21 puanla grupta bir maç eksiği ile 16. sırada küme hattında yer alıyor. Ligde 28 puanı bulunan Antalya Kepezspor’un ardından 7 puan geride bulunan ekip, İnegöl’de bir anlamda kader maçına çıkacak.

Altayspor, İnegöl’de olası bir mağlubiyet durumunda ligde kalması mucizelere bağlı olacak. İnegöl’de olası bir galibiyet durumunda ise Kepezspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Rakibinin 4 maç, Altay’ın ise 5 maç oynayacak olması nedeniyle ligde kalma umudunu kalacak haftalara bırakacak.

Bu maç İnegölspor için tamamen bir prestij maçı olacak. Yönetim ve ekonomik krizlerle boğuşan Bordo Beyazlıların küme düşme ya da play-off’a kalma ihtimali bulunmuyor.

MAÇ NE ZAMAN? NEREDE? SAAT KAÇTA?

Nesine 3. Lig Beyaz grup 31. Hafta mücadelesinde İnegölspor ile Altayspor arasında oynanacak lig maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.