Hakemler: Safa Yılmaz, Sinan Bilen, Mücahid Adem Çelebi
Stad: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ethem Balcı(DK 65 Furkan Özyapı), Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Emre Toptan, Okan Deniz
Isparta 32 spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Caner Koca, Mehmet Küçükdurmuş, Abdulkerim Canlı, Cem Özdemir, Alim Harlak, Osman Torun, Muhlis İstemi, Furkan Uludaş
Sarı kartlar: Caner Koca(Isparta)
Goller: Mete Sevinç, Emre Toptan(İnegölspor)Mehmet Küçükdurmuş(Isparta)
Maçtan önemli dakikalar
22'nci dakikada gelişen Isparta atağında ceza sahasında topla buluşan Mehmet'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
36'ncı dakikada İnegölspor serbest atış kazandı. Orhan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Mete'nin vuruşu ağlarla buluştu.1-1
68'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre'nin vuruşu ağlarla buluştu. 2-1