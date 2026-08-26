Uzun süredir kulüp başkanlığı için aday bulunamaması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, bir iş arama platformunda “Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor” başlığıyla ilan yayımladı.

2009 yılından bu yana sportif ve yönetimsel sorunlarla mücadele eden, zaman içinde amatör liglere kadar gerileyen Aydınspor’un yeniden eski günlerine dönmesini isteyen taraftarlar harekete geçti. Kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren taraftarlar, yayımladıkları ilanla hem Aydınspor’un içinde bulunduğu duruma dikkat çekti hem de kulübün geleceğini üstlenebilecek bir başkan adayı için kamuoyuna çağrıda bulundu.

Verilen iş ilanının açıklamasında ise, "Bir iş ilanı değil. Bir makam ilanı hiç değil. Bu, bir şehrin hafızasına, armasına ve tribünlerine sahip çıkma çağrısıdır. Aydınspor bugün yalnızca yeni bir başkan aramıyor. Kulübü yeniden ayağa kaldıracak, sorumluluk almaktan kaçmayacak, Aydınspor’un geçmişiyle geleceği arasında köprü kuracak güçlü bir irade arıyor. Yıllardır tribünlerde yaşayan, nesilden nesile aktarılan bu arma; sahipsizliği değil, mücadeleyi hak ediyor. Biz kolay bir görev sunmuyoruz. Hazır bir düzen de sunmuyoruz. Ama bir şehrin arkasında durabileceği, tribünlerin yeniden dolabileceği ve çocukların formasını gururla giyebileceği bir Aydınspor’u yeniden inşa etme fırsatı sunuyoruz. Makam koltuğu boş olabilir ama o arma hala orada" ifadeleri yer aldı.