Efeler Ligi'nde ikinci kez mücadele edecek olan Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı yönetimi ve oyuncuları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile bir araya geldi. Yeni transferler ve sezon hedeflerinin konuşulduğu görüşmede, yöneticiler ligde daha önce yaşanmamış başarılara imza atmak istediklerini belirtti.

Buluşmada, takımın yeni sezon hazırlıkları, hedefleri ve ilçede voleybol branşının geldiği nokta değerlendirildi. Toplantıya Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çil, Başantrenör Fikret Ayan, teknik ekip ve sporcular katıldı.

Yaklaşık 4 yıllık bir sürecin ardından takımın Efeler Ligi'ne yükseldiğini hatırlatan Başkan Zinnur Büyükgöz, bu ivmenin ve gelinen noktanın ilçedeki gençler için önemli bir rol model oluşturduğunu belirterek takıma yeni sezonda başarılar diledi.

'Daha önce yaşanmamış bir başarıya imza atmak istiyoruz'

Yeni sezon hedefleri doğrultusunda transferler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Hakan Çil, Kocaeli ve Gebze adına ligde daha önce elde edilmemiş bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.

Başantrenör Fikret Ayan ise takım ruhunun önemine dikkati çekerek, sezon boyunca mücadele gücü yüksek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden bir ekip olmayı hedeflediklerini aktardı.

Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu da yeni sezonun başarılı ve sakatlıksız geçmesi temennisinde bulunarak, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Büyükgöz'e teşekkür etti.