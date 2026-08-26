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Lyon ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kaderini belirleyecek rövanş maçında Olimpik Lyon deplasmanına çıkıyor. Kadıköy'de oynanan ilk mücadele 1-1 sona ererken, sarı-lacivertliler Fransa'da tur biletini almak için sahaya çıkacak.

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