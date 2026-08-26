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Stat: Groupama Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni Lyon: Greif, Maitland-Niles (Zachary Athekame dk. 62), Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner Vinicius (Nicolas Tagliafico dk. 86), Tyler Morton (Mads Bidstrup dk. 86), Tanner Tesmann (Pavel Sulc dk. 76), Corentin Tolisso, Ernest Nuamah (Kail Boudache dk. 62), Malick Fofana, Lois Openda Yedekler: Remy Descamps, Mohamed Ouedraogo, Felix Bacher, Clinton Mata, Mathys de Carvalho, Noah Teye Nartey, Remi Stephane Himbert Teknik Direktör: Paulo Fonseca Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anderson Talisca (İsmail Yüksek dk. 67), Oğuz Aydın (Nene dk. 76), Mason Greenwood (İrfan Can Kahveci dk. 81), Vedat Muriqi (Lukaku dk. 81) Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz Teknik Direktör: İsmail Kartal Goller: Fofana (dk. 61) (Lyon), Vedat Muriqi (dk. 24), Archie Brown (dk. 28) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Openda (Lyon), Skriniar, Guendouzi, Nene (Fenerbahçe)

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