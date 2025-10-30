Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “terörsüz Türkiye” süreci çerçevesinde DEM Parti İmralı Heyeti’ni Beştepe’de kabul etti. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Saat 18.00’de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Terörsüz Türkiye Sürecinde Üçüncü Zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin başlamasından bu yana İmralı heyetiyle üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

İmralı Heyetinden Açıklama

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

Sancar "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonraki yapılması gerekenlerdir" ifadelerini kullandı.