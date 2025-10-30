Almanya Başbakanı Merz ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, hakemlerle ilgili bahis iddialarına da değinerek, "Örneğin son dönemde mesela bir hakemler olayı çıkmıştır ve bu hakemler olayında da yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır ve vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce şimdi çok da mutlu olmaktadır. Neler oluyor, neler demeye başlamıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA