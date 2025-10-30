Yeniceköy sahasında oynanan İnegölspor U19-İstanbulspor U19 maçında 90. dakikada İnegölspor'un atağında golü bularak 2-1 öne geçti. Devam eden maçında 90+3'ncü dakikasında iddialara göre İstanbulspor'un itirazı üzerine gol iptal edildi. İptal kararına itiraz eden İnegölspor U19 takımı antrenörü İzzet Kaya ise ikinci sarı karttan dolayı sahadan atıldı.

Hakemin önce golü verip, aradan 3 dakika geçmesi sonrasında İstanbulspor'un itirazı üzerine iptal edilmesi tepkilere neden oldu.

Özellikle İnegöl spor camiasının tepkilerine neden olan olay sonrası, gol videosunun sosyal medyada yayınlandı. Vatandaşlar videonun altına "O düdüğü başkasının ağzı ile çalacaksanız hakem olmanın ne anlamı var", "Bursa hakem camiası, camiayı sanki bitirmeye yemen etmiş hakemlerden acil kurtulmalıdır" yorumları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi