Hakemler: Berkay Erdemir, Ahmet Şimşek, Uğur Önay
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(46 Erkan Arda Çağdaş), Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ömer Gür
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Alperen Pak, Berat Ali Genç, Hüseyin Karabey, Volkan Altunsoy, Taha Aydınlı, Melik Derin
Sarı kartlar: Yusuf Kocatürk(İnegölspor)
Kırmızı kart:
Goller: Melik Derin(Derincespor)
Maçtan dakikalar
23'ncü dakikada gelişen Derincespor atağında topla buluşan Melik'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
Muhabir: İbrahim Uslu